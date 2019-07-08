شكرا لقرائتكم خبر عن العصار يتلقى دعوة لحضور معرض الكويت الدولى للطيران 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، السفير محمد صالح الذويخ سفير دولة الكويت بالقاهرة، يرافقه أحمد إسماعيل بهبهاني رئيس اللجنة المنظمة لمعرض الكويت الدولى للطيران، حيث وجه الدعوة لوزير الدولة للإنتاج الحربي لحضور معرض الكويت للطيران 2020 المقرر إقامته خلال المدة من 15 – 18 يناير 2020 تحت رعاية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت .

وخلال اللقاء تم الترحيب بالسفير وتوجيه الشكر له علي الدعوة المقدمة لحضور معرض الكويت الدولي للطيران، والتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربى والشركات الكويتية الشقيقة في مختلف المجالات العسكرية والمدنية، وأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالمنفعة المشتركة علي الجانبين والتأكيد علي العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والكويت.

كما تم التأكيد علي حرص وزارة الإنتاج الحربي علي وضع كل الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لها للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والصناعية كبرى مثل (الصناعات الدفاعية و الصناعات المدنية) وفقاً لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذه المجالات.

ومن جانبه، أعرب السفير محمد صالح الذويخ سفير دولة الكويت بالقاهرة عن رغبة الشركات الكويتية في التعاون مع الشركات والوحدات التابعة للإنتاج الحربي، مؤكداً علي أن مصر بإمكانياتها ستكون عاملا رئيسيا ومهما بالمشاركة في تنفيذ المشروعات الصناعية الكبرى في المجالين العسكرى والمدنى، مشيراً إلي أن الحرص على التعاون مع وزارة الإنتاج الحربى يأتى فى إطار ما تمتلكه شركاتها من إمكانيات تكنولوجية وتصنيعية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية علي اعلي مستوي بالإضافة إلى ما تتمتع به من سمعة طيبة والسرعة والدقة في أداء الأعمال الموكلة إليها واشتراكها في تنفيذ العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية بمصر، الأمر الذي يساهم في نجاح التعاون المشترك، وأضاف أنه يوجد العديد من المؤشرات التي تعكس وجود فرص واعدة لإقامة شراكة صناعية بين الجانبين في مختلف المجالات.