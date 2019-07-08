محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
كشفت تحقيقات نيابة 15 مايو، تفاصيل قيام عامل بتهديد طليقته بنشر فيديوهات جنسية لهما أثناء ممارسة العلاقة الزوجية.
وأوضحت التحقيقات أن قسم شرطة 15 مايو تلقى بلاغًا من "م. أ" ربة منزل، تفيد قيام طليقها "أحمد. خ" 35 سنة، بتهديدها بنشر فيديوهات جنسية صورها لهما أثناء الزواج، لمساومتها على التنازل عن قضية نفقة.
ودلت التحريات التي تسلمتها النيابة على صحة الواقعة، وبتقنين الإجراءات تم القبض على المتهم.
واعترف المتهم في التحقيقات أنه صور علاقتهما الزوجية دون علم الزوجة، وأنه هددها بنشر الفيديوهات لمنعها من طلب نفقة بعد طلاقهما.
وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الابتزاز.
كانت هذه تفاصيل خبر هددها بنشر فيديوهات جنسية لهما.. تفاصيل التحقيق مع عامل بتهمة ابتزاز طليقته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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