"ملثمين ومبيد حشري".. الداخلية تكشف لغز اقتحام مسكن مسنة بالإسكندرية وسرقة أموالها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، عاملان، اقتحما مسكن سيدة مسنة، وقام أحدهما بكتم أنفاسهما بينما استولى الآخر على مبلغ مالي.
تلقى قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية بلاغًا من أحد المواطنين (مهندس، مقيم بدائرة القسم) أنه عقب توجهه وبرفقته زوجته لشراء بعض المستلزمات وتركهما أبنائهما، رفقة جدتهم لوالدتهم "ربة منزل، 59 سنة" داخل الشقة سكنهم إلا أن الأخيرة فوجئت بقيام مجهولان يرتديان أقنعة بالدلوف للشقة وقام أحدهما بكتم أنفاسها ورش مبيد حشري في وجهها واستوليا على مبلغ 320 ألف جنيه وهربا.
تم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بالإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصان "عاملان تركيب دش-لأحدهما معلومات جنائية -مُقيمان بدائرة القسم".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضاف بإخفائهما المبلغ المالي لدى أحد أصدقائهما تمهيداً لاقتسامه، وقد أمكن ضُبط الأخير والمبلغ المالي والأدوات المستخدمة.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
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