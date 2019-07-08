مصر | "3 أطنان".. حبس مسئول عن مجزر دواجن مجهولة المصدر بدار السلام

وأمرت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتعود البداية عندما تمكنت إدارة شرطة التموين والتجارة من ضبط مسئول عن مجزر دواجن، كائن بدائرة قسم شرطة دار السلام، لإدارته المجزر "بدون ترخيص"، وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "دواجن" مذبوحة خارج المجازر الحكومية المرخصة مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المجزر على كميات قدرها 3 أطنان مقطعات دواجن، جميعها مجهولة المصدر، وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة التى صدرت قرارها السابق.