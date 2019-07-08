مصر | النيابة تنتقل لموقع حادث انتحار رجل أعمال بسبب ضائقة مالية بالرحاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تنتقل لموقع حادث انتحار رجل أعمال بسبب ضائقة مالية بالرحاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقل فريق من نيابة القاهرة الجديدة، لموقع انتحار رجل أعمال بمدينة الرحاب مساء أمس لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه.

وكان قد ورد بلاغ للرائد تامر عبدالشافي رئيس مباحث قسم شرطة التجمع الأول يفيد بسقوط رجل من بلكونة بالرحاب بالدور الخامس.

وبالانتقال لمكان البلاغ والفحص والتحريات بمعرفة النقباء مصطفى عامر ومحمد حلمى وهشام عبدالخالق تبين أن المنتحر صاحب شركة عمرة ٤٠ سنة وتم إعلان افلاسة ويمر بضائقة مالية وقام بإستئجار شقة وبعيش بمفرده هو وكلبة ..

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وكما قرر فرد الأمن التابع لامن الرحاب والمسئول عن حراسة العمارات انة تقابل مع المنتحر بعد تركه وإطلاق الكلب بالشارع وكان يتحدث بطريقة هستيرية وبعد قليل سمع صوت التطام قوى وفوجىء بالمنتحر مرميا على الأرض ..

وبسؤال المقربين لة أفادوا بانة كان يمر بحالة نفسية صعبة ولا يستطيع سداد ايجار الشقة التى تكفل بها أحد العاملين معة سابقا واتهم كل أصدقائه ومعارفة بالخيانة وتخليهم عنة ..

وتم تحرير محضر بالواقعة وجار اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.