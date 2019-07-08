مصر | ضبط ملثمين اقتحما منزلا بالإسكندرية وسرقا 320 ألف جنيه بالإكراه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط ملثمين اقتحما منزلا بالإسكندرية وسرقا 320 ألف جنيه بالإكراه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت أجهزة الأمن في الإسكندرية، في ضبط مرتكبى واقعة سرقة مبلغ 320 ألف جنيه من داخل مسكن مواطن بمنطقة الدخيلة، غربي المدينة، مرتدين أقنعة ومستخدمين مبيد حشري.

وتلقى ضباط قسم شرطة الدخيلة بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من أحد المواطنين (مهندس، مقيم بدائرة القسم)، بأنه عقب توجهه وبرفقته زوجته لشراء بعض المستلزمات وتركهما أبناءهما "سن 8، 7، 3" رفقة جدتهم لوالدتهم "ربة منزل، 59 عاما، داخل الشقة سكنهم إلا أن الأخيرة فوجئت بقيام مجهولين يرتديان أقنعة بالدلوف للشقة وقام أحدهما بكتم أنفاسها ورش مبيد حشرى فى وجهها واستوليا على مبلغ 320 ألف جنيه وهربا.

وتم تشكيل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بالإسكندرية، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة شخصان "عاملا تركيب دش- لأحدهما معلومات جنائية، مُقيمان بدائرة القسم".

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأضافا بإخفائهما المبلغ المالى لدى أحد أصدقائهما تمهيدًا لإقتسامه، وقد أمكن ضُبط الأخير والمبلغ المالى والأدوات المستخدمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.