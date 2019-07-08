مصر | ضبط مالكي مخبزين سرقا 296 ألف جنيه من أموال الدعم بالمرج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط مالكي مخبزين سرقا 296 ألف جنيه من أموال الدعم بالمرج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن القبض على مالكي مخبزين استوليا على 296 ألف جنيه من أموال الدعم بمنطقة المرج.



وتعود الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث التموين بالعاصمة بقيادة العميد محمد رجائي مدير الإدارة من ضبط اثنان من مسئولى المخابز البلدية الكائنة بدائرة قسم شرطة المرج (محافظة القاهرة) لتلاعبهما واختراقهما نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفهما فى كميات من الدقيق البلدd المخصص لإنتاج الخبز البلدى المدعم ببيعها فى السوق السوداء واستيلائهما على أموال الدعم بمبلغ وقدره 296 ألف جنيهًا، وفقا لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية أن المبالغ المستولى عليها تحصلا عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعليًا وتحقيق أرباحًا غير مشروعة.



وأمر اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة، بتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة.