مصر | خلال شهر.. "الأمن العام" ينفذ 197 حكمًا قضائيًا لصالح البنوك والشركات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال شهر.. "الأمن العام" ينفذ 197 حكمًا قضائيًا لصالح البنوك والشركات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن قطاع الأمن العام خلال شهر يونيو الماضي من تنفيذ 197 حكمًا قضائيًا لصالح البنوك والشركات والهيئات المختلفة.

وجاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تتخذ الإجراءات الجادة والفعالة لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للاقتصاد القومي.