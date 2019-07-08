شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «العليا للكهرباء»: تفعيل خدمة الشحن الإلكتروني خلال 2018 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس سامى عرفة أبووردة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء، إنه تم تركيب نحو (543,509) عداد مسبق الدفع حتى الآن بنسبة 17% من إجمالي عدد المشتركين بشركة مصر العليا البالغ عددهم (3,195,542) مشترك.

وأضاف «أبو وردة»، في بيان لوزارة الكهرباء، اليوم الثلاثاء، في استعراضه لتقرير يفند ما تم إنجازه بالخطة الطموحة والذاتية خلال الفترة من 1/7/2017 حتى 30/4/2019، أنه تم تدعيم المدن والقرى (١478) محول ، و (828) كشك ، و (232) وحدة ربط حلقي ، بالإضافة إلى (443) لوحة جهد منخفض.

ولفت «أبو وردة» إلى أنه تم تدعيم شبكة الجهد المتوسط بنحو ( 13) موزعا ، و (1736) عمودا ، و (227000) متر موصلات هوائية. وحول تدعيم شبكة الجهد المنخفض، أضاف أبو وردة، أنه تم الانتهاء من تركيب (14789) عمودا ، وتم عزل الشبكة بكمية (98000) متر كابلات.

Advertisements

وأكد «أبو وردة» أن حملات كشف السرقات ولجان الضبطية القضائية أثمرت عن (11943) محضر ضبطية بإجمالي إيداعات (15,5) مليون جنيه. وحول إنجازات الشركة بقطاع العدادات حتي 30/4/2019، وأوضح «أبو وردة» أنه تم الربط بين جميع وحدات الشحن الفرعية ومراكز الشحن الرئيسية بالقطاعات ومركز الشحن الرئيسي بالشركة عن طريق خطوط ربط VPN بتقنيةMPLS وعمل شبكة مغلقة تربط الأجهزة الخاصة بالقطاع.

ولفت إلى أنه تم تفعيل خدمة الشحن الالكتروني بنهاية عام 2018 وذلك من خلال شركة E-Finance ليضاف إلى الشركة منفذ بيع إلكتروني جديد، فيما تم شراء (66) وحدة شحن وربطها بالنظام الحالي ليصبح إجمالي وحدات الشحن (137) وحدة موزعة على (50) مركز شحن. وتابع: كما يتم متابعة جميع مراكز الشحن بالقطاعات الأربعة بالشركة من خلال مهندسي الإدارة العامة لأنظمة العدادات الحديثة.

وأضاف أنه تم خلال أبريل الماضى تركيب سيرفر حماية من الاختراق الإلكتروني (SOPHOS) لنظام العدادات المسبقة الدفع على السيرفر الرئيسي بالتنسيق مع مهندسي جهاز الأمن السيبرانى. وأردف بالقول: وفى مجال الإدارة المدنية تم إنشاء عدد من لوحات التوزيع كما تم إنشاء وتطوير عدد من الهندسات.

وحول أنشطة التدريب خلال الفترة من 1/7/2018 حتى 30/4/2019، أوضح «أبو وردة» أنه تم تدريب (2275) متدربا في جميع المجالات الفنية والهندسية والمالية والتجارية والإدارية والسلامة والصحة المهنية والحاسب الآلي بنسبة تصل إلى حوالى 101,11% من المستهدف حتى 30/6/2019 وبنسبة تصل إلى حوالى 32 % من إجمالي عدد العاملين بالشركة.