شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يشكل لجنة للتنمية الزراعية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قرر الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تشكيل لجنة "التنمية الزراعية المتكاملة في شبه جزيرة سيناء برئاسته، وفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 757 لسنة 2019. Advertisements ويضم المجلس في عضويته رئيسي مركزي البحوث الزراعية وبحوث الصحراء، ورؤساء هيئات تنمية الثروة السمكية والخدمات البيطرية والجهاز التنفيذي لمشروعات تحسين الأراضي، فضلا عن رئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة، والمدير التنفيذي للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية. بجانب رؤساء قطاعات الخدمات الزراعية والمتابعة والإرشاد الزراعي وتنمية الثروة الحيوانية والداجنة. ووفقا للقرار، تختص اللجنة بالعمل على تحقيق الأهداف الموضوعة لتطوير وتنمية شبه جزيرة سيناء ووضع المشروعات التنموية المقترحة والمشروعات ذات الأولوية موضع التنفيذ الفعلي، وذلك وفقا لما ورد «باستراتيجية التنمية لشبه جزيرة سيناء» المُعدة بمعرفة وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وفي ضوء أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1739) لسنة 2018.

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