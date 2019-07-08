شكرا لقرائتكم خبر عن وفد قضائي من مجلس الدولة يهنئ رئيس النيابة الإدارية الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية ظهر اليوم الإثنين، وفداً رفيع المستوى من قضاة مجلس الدولة أعضاء المجلس الخاص، ضم كلاً من المستشارين محمد حسام الدين، رئيس هيئة مفوضي الدولة، وأنور خليل، رئيس قسم التشريع، وأحمد عبدالتواب، رئيس المحاكم الإدارية والتأديبية، ومحمد مبارك، رئيس دائرة بالمحكمة الإدارية العليا، والمستشار طه كرسوع، رئيس دائرة بالمحكمة الإدارية العليا.

وذلك لتهنئته بتوليه منصبه الجديد رئيساً لهيئة النيابة الإدارية، مؤكدين على أهمية الدور الذي تضطلع إليه النيابة الإدارية كهيئة قضائية مستقلة داخل منظومة العدالة المصرية ومكافحة الفساد المالي والإداري.

ومن جانبه حرص المستشار عصام المنشاوي، على تأكيد العلاقات الوطيدة والممتدة مع مجلس الدولة، والتعاون البنّاء والمثمر بين النيابة الإدارية والمجلس، بما يكفل تحقيق العدالة وإرساء دولة القانون.