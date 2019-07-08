شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: نشجّع المستثمرين على المشاركة في عملية التنمية بالقارة الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترّأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، قمة تنسيقية مصغرة بمشاركة عدد من زعماء الدول الأفريقية، في النيجر.

بدأ السيسي كلمتهُ بتوجيه الشكر إلى منظمي القمة الأفريقية.

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وأضاف: «على الرغم من تباين هذه التجمعات، لا يسعُنا إلا تقدير دورها الفاعل، واستنادًا إلى ذلك، فإن قمتنا اليوم تُعد فرصة تنسيق مناسبة، نحنُ ندعم جميع المستثمرين، الذين يقدّمون كل ما لديهم لتدعيم المشروعات الاقتصادية والاجتماعية».

وتابع السيسي: «لدينا الكثير من المشروعات على قيد التنفيذ، لدينا مصلحة مشتركة والكثير من الحماس لتحقيق مزيد من التعاون والتكامل بين الدول الأفريقية، نحنُ نلتزم ببدء مرحلة جديدة من أجل المزيد من التقدم، علاوة على ذلك، نحن لدينا نظرة استراتيجية سياسية، ونقوم بالعديد من المبادرات من أجل نجاح المشروعات بين الدول الأفريقية، وتقديم المزيد من فرص العمل للشباب في القارة».

واختتم السيسي كلمته بـ«سنختم القمة اليوم، لكن نرغب بمزيد من التعاون بين الدول الأفريقية».

شهدت نيامي، عاصمة النيجر، القمة التنسيقية، بمشاركة زعماء الدول الأفريقية ورؤساء التكتلات الأفريقية ومن بينها: الكوميسا و«مجموعة شرق إفريقيا» و«ايكواس»، و«السادك»، ومجموعة التنمية «الإيجاد»، إضافة إلى مجموعتى «اتحاد المغرب العربى» و«الساحل والصحراء»؛ لوضع أطر التكامل مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية التي تم إطلاقها في القمة الأفريقية الاستثنائية.