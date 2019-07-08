شكرا لقرائتكم خبر عن «شرشر»: كلمة السيسي في القمة الأفريقية الاستثنائية تبعث بالتفاؤل لأبناء القارة السمراء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال النائب أسامة شرشر، عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس السيسي في القمة الأفريقية الاستثنائية، التي بدأت أعمالها في العاصمة نيامي، تؤكد مدى التعاون الأفريقي بين الدول الأعضاء، كما أنها دليل على أن أفريقيا تريد أن تكون على الخريطة الدولية من ناحية النمو الاقتصادي من أجل إنعاش القارة.

وأضاف «شرشر» في بيان، الاثنين، إن كلمة الرئيس التي ركز فيها علي تعزيز التواصل مع القطاع الخاص لتفعيل اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تبعث بالتفاؤل لأبناء القارة السمراء، موضحًا أن هذه الاتفاقية تعتبر واحدة من الإنجازات التى حققها الرئيس السيسي للدول الأفريقية في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

وأشار «شرشر» إلى أن الاتجاه لزيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأفريقية بنحو 60% بحلول عام 2022 سيساهم في المزيد من الاستثمارات التي تحقق التنمية المطلوبة في قارة مليئة بالموارد والثروات البشرية، وهو ما يؤهلها لتكون رائدة في النهوض الاقتصادي مقارنة بالقارات الأخرى.