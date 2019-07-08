شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة الأزهر: نعمل مع الجامعات الأفريقية على تطوير وتنمية التعليم العالي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، اليوم الإثنين، فعاليات المؤتمر الدولى لقادة التعليم العالي بالقارة الأفريقية تحت عنوان: «دور مؤسسات التعليم العالى في تعزيز استراتيجية التعليم العالي بالقارة الأفريقية»، وذلك بحضور عدد من قيادات الأزهر الشريف، والتعليم العالي في مصر والقارة الأفريقية، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

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وقال رئيس الجامعة: «إن هذا المؤتمر يهدف إلى تطوير وتنمية التعليم العالي في أفريقيا خصوصًا، وفي الجامعات والمؤسسات التعليمية على وجه عام، من خلال البحث والمناقشة الجماعية في هذا المؤتمر والذي يعد أكبر اجتماع لكبار المسئولين عن مؤسسات التعليم العالي في القارة الأفريقية».

وأوضح المحرصاوي، أن هذا المؤتمر يقام لأول مرة بمصر، وذلك بعد افتتاح مقر اتحاد الجامعات الأفريقية في شمال أفريقيا، والذي يقع مقره في جامعة الأزهر، وبالتزامن مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وذلك بمشاركة 300 شخصية من رؤساء الجامعات وممثلي الهيئات الدولية، وأكثر من 40 دولة من كل قارات العالم، و180 جامعة، و43 مؤسسة دولية، وتستمر فعالياته حتى الخميس 11 يوليو الجاري.

وفي ختام كلمته، توجه رئيس جامعة الأزهر بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لرعايتهم لهذا المؤتمر، والدعم الدائم لجامعة الأزهر.