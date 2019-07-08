شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يترأس قمة تنسيقية مصغرة بمشاركة زعماء الدول الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، قمة تنسيقية مصغرة بين الاتحاد الأفريقي والمجموعات الاقتصادية الإقليمية في النيجر، وذلك بمشاركة عدد من زعماء الدول الإفريقية.

في بداية افتتاح القمة، ألقى محمد إيوسفو رئيس النيجر، كلمة أعرب فيها عن فخره لاستضافة بلاده قمة الاتحاد الأفريقي، مؤكدا أن بلاده تدعم بشدة منطقة التبادل الحر التي لاقت نجاحا كبيرا منذ 12 مارس 2019.

وأكد رئيس النيجر أن منطقة التبادل الحر تعد نقطة انطلاق من أجل تشجيع التجارة والتبادل الحر للسلع والمنتجات.