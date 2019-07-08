شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الإهمال.. استبعاد مدير مكتب تموين ببني مزار بمحافظة المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، اليوم الإثنين، استبعاد رئيس مكتب تموين قرية بني على بمركز بني مزار، بسبب الإهمال والتخاذل في تشديد الرقابة على البقالين التموينين التابعين للمكتب، وعدم متابعة تنفيذ القرارات التموينية، وقد قام المحافظ بتكليف وكيل وزارة التموين بالعرض لتعيين بديل.

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جاء القرار استجابة لعدد من شكاوي أهالي قرية إبشاق بمركز بني مزار، من بيع اسطوانات الغاز بسعر أزيد من السعر الرسمي، حيث كلف المحافظ رئيس مدينة بني مزار للتحقق من صحة الشكوى، وتبين قيام عدد من البقالين ببيع اسطوانة الغاز بسعر أزيد من السعر الرسمي وعددهم 7 بقالين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر جنح للبقالين السبعة، وجاري العرض على النيابة لإتخاذ اللازم حيالهم.

أكد المحافظ أنه لم يعد هناك أي مجال للتهاون مع أي تقصير أو فساد، والضرب بيد من حديد على يد كل فاسد ومن يمس أو يتلاعب بقوت المواطنين.

وشدد على تكثيف الحملات التموينية لضبط الأسواق، والإرتقاء بكافة نواحي الحياة للمواطنين، وعدم التلاعب في السلع الإستراتيجية والحفاظ على المال العام.