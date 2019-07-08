شكرا لقرائتكم خبر عن قطع المياه عن مدينة شبراخيت بالبحيرة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف بالبحيرة، انقطاع المياه عن (مدينة شبرا خيت- مجلس قرية محلة بشر- لقانه- مركز الرحمانية)، اعتبارا من الساعة الـ11:30 مساء الاثنين وحتى الساعة الـ6 من صباح الثلاثاء، ذلك لأعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه شبرا خيت، ذلك بناءً على طلب الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة.

وأهابت الشركة بالمواطنين، وأصحاب المخابز، والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، مؤكدة توفير سيارات مياه شرب نقية للمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.