شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لما نشر بـ«المصري اليوم»: محافظ الإسكندرية يصدر قرارًا بترخيص الـ«توك توك» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استجابة لما نشر في جريدة «المصري اليوم» الخميس ٢٧ يوليو ٢٠١٩ بعنوان «الإسكندرية :٢٥ ألف عفريت في شوارع المحافظة»، أصدر الدكتور عبدالعزيز قنصوة، محافظ الإسكندرية، قرارا بترخيص التوك توك تحت إشراف إدارة المرور مع وضع أرقام تشبه أرقام السيارات، وتحديد مساراتها في الشوارع الجانبية.

وفي عدد من المناطق بعيدا عن الشوارع الرئيسية والكورنيش، ومن يخالف هذه الاشتراطات من سائقي مركبات التوك توك سيتم مصادرة المركبة وعدم الإفراج عنها، مؤكدا بأن سيتم مصادرة التكاتك الغير مرخصة ولن يتم الإفراج عنها إلا بعد قيام صاحب المركبة بإنهاء إجراءات الترخيص على أن يلتزم بالاشتراطات ومسارات المخصصة للتوك توك، كما أن عدد مركبات التوك توك المتواجد في الإسكندرية كبير وقد تم تقسيم التراخيص إلى مراحل وجاري استكمال التراخيص في باقي المراحل.

وفي السياق ذاته، أفادت مديرية مرور الإسكندرية بأن إجمالي أعداد التوك توك الذي تم ترخيصه منذ البدء في ترخيص مركبات التوك توك في٢٢يناير ٢٠١٩و حتى الآن قد بلغ ٢٣٥١ توك توك، وسيتم مصادرة أي توك توك غير مرخص ولن يتم الإفراج عنه إلا بعد الإنتهاء من إجراءات الترخيص وذلك لاجبار أصحاب التكاتك على إنهاء إجراءات الترخيص.