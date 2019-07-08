شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة غدًا.. والقاهرة 37 درجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعا تدريجيًا في درجات الحرارة، ليسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلا.

Advertisements

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء وتنشط أحيانا على خليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 26 37

شبين الكوم 25 37

طنطا 24 36

دمنهور 24 35

الإسكندرية 25 31

بلطيم 25 31

مطروح 23 31

السلوم 24 33

سيوة 25 41

بورسعيد 26 33

دمياط 25 32

الزقازيق 25 36

الاسماعيلية 23 37

السويس 24 37

العريش 24 33

رفح 23 32

رأس سدر 25 39

نخل 20 36

نويبع 28 37

طابا 25 35

كاترين 20 33

الطور 27 35

شرم الشيخ 29 39

الغردقة 29 39

مرسى علم 29 38

الفيوم 25 38

بنى سويف 25 38

المنيا 23 37

أسيوط 25 38

سوهاج 25 39

قنا 26 39

الأقصر 27 42

أسوان 28 42

أبوسمبل 26 42

الوادى الجديد 25 42

شلاتين 27 37

ابو رماد 28 37

حلايب 28 35

رأس حدربة 29 36