شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي بالأزهر لقادة التعليم العالي في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلقت الآن فعاليات المؤتمر الدولي لقادة التعليم العالي بالقارة الأفريقية، والذي تنظمه جامعة الأزهر بالتعاون مع اتحاد الجامعات الأفريقية بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات ويستمر حتى 11 يوليو الجاري.

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ويأتي المؤتمر الذي يعقد كل عامين، تحت عنوان: «دور مؤسسات التعليم العالى في تعزيز استراتيجية التعليم العالي بالقارة الأفريقية»، والذي يقام لأول مرة بمصر تزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وتحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

ويعد هذا المؤتمر أكبر اجتماع لكبار المسئولين عن مؤسسات التعليم العالي، بهدف البحث والمناقشة الجماعية للموضوعات ذات الإهتمام المشترك، والأولويات اللازمة من أجل تنمية وتطوير التعليم العالى في الجامعات والمؤسسات التعليمية على وجه عام، وأفريقيا على وجه الخصوص.

ويشارك في المؤتمر 300 مشارك من رؤساء الجامعات وممثلي الهيئات الدولية، وأكثر من 40 دولة من كل قارات العالم، و180 جامعة، و43 مؤسسة دولية.