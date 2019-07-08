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رئيس الوزراء يستقبل نظيره التنزانى لبحث سبل التعاون المشترك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، بمقر مجلس الوزراء،  رئيس الوزراء التنزانى، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

 

كان رئيس جمهورية تنزانيا الدكتور جون ماجوفولى والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد شهدا سابقا مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع سد لتوليد الطاقة الكهرومائية فى حوض نهر (روفيجي) الواقع فى (محمية سيلوس) والمملوك لوزارة الطاقة التنزانية.

 

 

رئيس الوزراء يستقبل رئيس وزراء تنزانيا (1)

 

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رئيس الوزراء يستقبل رئيس وزراء تنزانيا (2)

 

رئيس الوزراء يستقبل رئيس وزراء تنزانيا (3)

 

رئيس الوزراء يستقبل رئيس وزراء تنزانيا (4)

 

رئيس الوزراء يستقبل رئيس وزراء تنزانيا (5)

 

رئيس الوزراء يستقبل رئيس وزراء تنزانيا (6)

 

رئيس الوزراء يستقبل رئيس وزراء تنزانيا (7)

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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