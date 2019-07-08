شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يستقبل نظيره التنزانى لبحث سبل التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، منذ قليل، بمقر مجلس الوزراء، رئيس الوزراء التنزانى، لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين. كان رئيس جمهورية تنزانيا الدكتور جون ماجوفولى والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد شهدا سابقا مراسم توقيع عقد إنشاء مشروع سد لتوليد الطاقة الكهرومائية فى حوض نهر (روفيجي) الواقع فى (محمية سيلوس) والمملوك لوزارة الطاقة التنزانية. Advertisements

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