شاهد فى دقيقة..آليات علاج الطوارئ لغير المسددين لاشتراك التأمين الصحى الجديد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تهتم منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة بعلاج الحالات الطارئة بالمستشفيات حتى وإن كان غير مسدد للاشتراكات على أن يتم تحصيلها بعد العلاج الكامل . ”الخليج 365” يستعرض فيديو حول آليات علاج الطوارئ بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة حال عدم سداد الاشتراكات . 1ـ تستقبل مستشفيات منظومة التأمين الصحى الشامل الحالات الطارئة على مدار 24 ساعة 2ـ يتم قبول العلاج فورا بمجرد الدخول إلى المستشفى وإن كان المنتفع غير مسدد للاشتراك . Advertisements 3ـ يتم تحصيل الاشتراك المتأخر بعد انتهاء العلاج الكامل والتماثل للشفاء . 4ـ يمكن سداد الاشتراكات المتأخرة على دفعة واحدة أو مجموعة أقساط . 5ـ لابد أن يدعم طلب المؤمن عليه بحثا للحالة الاقتصادية والاجتماعية من الجهات التى تحددها الهيئة .

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