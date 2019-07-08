شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأفريقى: برلمانات 27 دولة أقرت اتفاقية التجارة الحرة القارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الاتحاد الأفريقى أن برلمانات 27 دولة أقرت اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية التى أطلقت رسميا أمس خلال القمة الاستثنائية الأفريقية التى تختتم أعمالها اليوم بنيامي عاصمة النيجر.

وأضاف الاتحاد الأفريقى – في بيان صدر اليوم – أن إجمالى الدول الموقعة على اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية بلغ 54 بعد توقيع نيجيريا وبنين أمس خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الاستثنائية بنيامي.

وأشار الاتحاد إلى أن الأدوات التشغيلية لاتفاقية التجارة الحرة القارية تشمل شهادة المنشأ، ومنتدى التفاوض الإلكتروني، ورصد وإلغاء الحواجز غير الجمركية، ونظام الدفع الإلكتروني، ومرصد التجارة الإفريقي.

وقال الاتحاد الأفريقى إن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ستعد الأكبر على المستوى العالمي منذ إنشاء منظمة التجارة العالمية ، منوها بأن المنطقة تضم حاليا 2ر1 مليار شخص، ومن المتوقع زيادة عدد مستهلكيها إلى 5ر2 مليار شخص بحلول العام 2050.

ومن ناحية أخرى، وافق زعماء ورؤساء حكومات الدول المشاركة بقمة نيامي على اختيار غانا لاستضافة مقر سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.

كان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى موسى فقى محمد، قد أشاد بالإطلاق الرسمي لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية ووصفها بأنها "لحظة تاريخية" في تاريخ القارة السمراء.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد الأفريقى: برلمانات 27 دولة أقرت اتفاقية التجارة الحرة القارية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.