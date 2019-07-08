شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن اليوم نسبة النجاح فى عينة اللغة الثانية للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحانات الثانوية العامة، أنه سيتم إعلان نتيجة تصحيح العسنة العشوائية فى اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة اليوم. وأضاف عبد الحكم، أنه بإعلان نسبة النجاح فى عينة اللغة الأجنبية الثانية تكون كنترولات الثانوية العامة انتهت من تصحيح العينات العشوائية فى جميع المواد الدراسية التى أدى فيها طلاب الثانوية العامة امتحانات الثانوية 2019. وانتهت الأربعاء 3 يوليو الجارى امتحانات الثانوية العامة حيث عقدت الامتحانات ل 669 ألف طالب وطالبة منذ انطلاقها فى يونيو الماضى. Advertisements وكانت وزارة التربية والتعليم، أعلنت رصدها قرابة 976 مخالفة بامتحانات الثانوية العامة ما بين محاولات غش إلكترونى وغش جماعى وتعدى على الملاحظين وتم اتخاذ كافة الاجراءات القانوينة اللازمة حيال المتورطين فيها.

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