شكرا لقرائتكم خبر عن السيسى يترأس قمة تنسيقية مصغرة فى النيجر بمشاركة عدد من الزعماء الأفارقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الإثنين، الجلسة التنسيقية بين الاتحاد الأفريقى والمجموعات الاقتصادية الإقليمية، بمشاركة عدد من زعماء القارة الأفريقية، بنيامى عاصمة النيجر.

كانت القمة الاستثنائية الـ 12 للاتحاد الأفريقى، قد بدأت أعمالها أمس الأحد فى النيجر، بمشاركة عدد كبير من زعماء القارة، حيث تعد هذه القمة تاريخية بكل المقاييس، لإعلانها بدء سريان اتفاقية التجارة الحرة بين دول القارة.