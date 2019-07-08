شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء تنزانيا يصل القاهرة لبحث سبل التعاون الاقتصادى بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل مطار القاهرة الدولي، قبل قليل، رئيس الوزراء التنزاني قاسم ماجاليوا، في زيارة لمصر يلتقي خلالها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الذي استقبله في المطار، لبحث عدد من الملفات وسبل التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
ومن المنتظر أن يعقد مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، لقاء مع نظيره التنزاني، لبحث الملفات المشتركة، خاصة في سد روفيجي، الذي تنفذه مصر في تنزانيا.
كما يبحث اللقاء إمكانات تدعيم التعاون في مجالات الزراعة والتصنيع الغذائى والثروة الحيوانية والطاقة والدواء.
وتجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وتنزانيا، شهد تطورًا ملموسًا خلال عام 2018، وبلغ 47.19 مليون دولار، مقابل 25.41 مليون دولار خلال عام 2017، ويميل الميزان التجاري بين البلدين لصالح مصر بقيمة 37.28 مليون دولار.
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