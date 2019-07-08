طلب إحاطة بشأن انتشار مدافن القمامة في محافظات مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:

تقدم النائب محمد زكريا محيي الدين، بطلب إحاطة موجهًا لرئيس مجلس الوزراء ووزيري البيئة والتنمية المحلية بشأن انتشار مدافن القمامة في مناطق كثيرة بمحافظات مصر وتأثيرها السلبي على صحة المواطنين

وقال محيي الدين، إن مدافن القمامة تنتشر في مناطق كثيرة بمحافظات مصر، ورغم التحذيرات الصحية من وجودها إلا أنه لا يوجد توجه حقيقي من الحكومة للقضاء عليها وعمل مدافن آمنة للبيئة ولصحة المواطنين.

ولفت إلى أن منظمة الصحة العالمية تحذر من الآثار الناتجة عن التخلص العشوائي من القمامة، لما لها من تأثيرات سلبية تضر بصحة الإنسان وتعرضه لملوثات الهواء في زيادة مخاطر الإصابة بالأمراض القلبية والتنفسية، فضلًا عن سرطان الرئة.

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وأكد أن من مسببات ارتفاع معدلات الوفاة التعرّض للملوثات المنبعثة جرّاء حرق القمامة، حتى أنه يزداد تهديد التلوث في المدن الكبرى حيث تتجاوز معدلات التلوث في العديد منها، المستويات الإرشادية لمنظمة الصحة العالمية، مما يمثل خطرا رئيسيًا على صحة الناس.

وأشار إلى انتشار تلال القمامة، وروائحها كما أنها تنتشر العديد من الحشرات وحرائق القمامة، وانتشار التلوث في محيط المنطقة السكنية ينتج إصابة المواطنين بأمراض الصدر والتنفس.

وطالب بتوضيح إجراءات الحكومة للقضاء على مدافن القمامة في المحافظات المختلفة.