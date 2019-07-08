الأرصاد تعلن طقس الثلاثاء: ارتفاع في الحرارة.. و4 محافظات تسجل 42

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود البلاد غدا الثلاثاء، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية وعلى جنوب سيناء وتنشط أحيانا على خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر

الصغرى العظمى

القاهرة 26 37

شبين الكوم 25 37

طنطا 24 36

دمنهور 24 35

الإسكندرية 25 31

بلطيم 25 31

مطروح 23 31

السلوم 24 33

سيوة 25 41

بورسعيد 26 33

دمياط 25 32

الزقازيق 25 36

الاسماعيلية 23 37

السويس 24 37

العريش 24 33

رفح 23 32

رأس سدر 25 39

Advertisements

نخل 20 36

نويبع 28 37

طابا 25 35

كاترين 20 33

الطور 27 35

شرم الشيخ 29 39

الغردقة 29 39

مرسى علم 29 38

الفيوم 25 38

بنى سويف 25 38

المنيا 23 37

أسيوط 25 38

سوهاج 25 39

قنا 26 39

الأقصر 27 42

أسوان 28 42

أبوسمبل 26 42

الوادى الجديد 25 42

شلاتين 27 37

ابو رماد 28 37

حلايب 28 35

رأس حدربة 29 36 ​