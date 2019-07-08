دعوة وزير الإنتاج الحربي لحضور معرض الكويت الدولي للطيران 2020

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
أعلنت وزارة الدولة للانتاج الحربي، تلقي الوزير دعوة لحضور معرض الكويت للطيران 2020 المقرر إقامته خلال المدة من 15 – 18 يناير 2020 تحت رعاية الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت .
وأضاف بيان للوزارة، اليوم الاثنين، أنه جرى تأكيد أهمية تعزيز التعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الكويتية الشقيقة في مختلف المجالات العسكرية والمدنية، وأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي تعود بالمنفعة المشتركة على الجانبين وتأكيد العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر والكويت.
وجرى تأكيد حرص وزارة الإنتاج الحربي على وضع كل الإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والبشرية المتوفرة بالشركات والوحدات التابعة لها للمشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والصناعية كبرى مثل (الصناعات الدفاعية والصناعات المدنية) وفقًا لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذه المجالات.
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