السيسي يترأس قمة تنسيقية بمشاركة زعماء الدول الإفريقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

يترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، الآن، قمة تنسيقية تعقد بالعاصمة النيجرية "نيامي"، بمشاركة زعماء الدول الإفريقية، ورؤساء التكتلات الإفريقية الـ"كوميسا"، و"مجموعة شرق إفريقيا إياك"، و"أيكواس"، و"السادك"، ومجموعة التنمية "الإيجاد"، بالإضافة إلى مجموعي "اتحاد المغرب العربي"، و"الساحل والصحراء"، لوضع أطر التكامل مع اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية التي تم إطلاقها في القمة الإفريقية الاستثنائية، أمس الأحد.

ومن المقرر أن تطرح - خلال القمة التنسيقية -التكتلات الاقتصادية الإفريقية رؤيتها تجاه تنفيذ الاتفاقية القارية التي وقَّعتها 54 دولة، ودخلت حيز التنفيذ في الـ 30 من مايو الماضي.