"الإسكان": استمرار حملات إزالة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أكد المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنمية وتطوير المدن، استمرار حملات إزالة المخالفات والإشغالات بالمدن الجديدة تنفيذًا للقانون، ولردع المخالفين، وللعمل على ظهور المدن الجديدة بالمظهر الحضاري الذي يليق بها، مشيرًا إلى شن عدة حملات لإزالة عدد من المخالفات ورفع الإشغالات بمدن القاهرة الجديدة، والعبور، وبدر.

وأضاف ممدوح، في بيان اليوم الاثنين، أنه جارِ استكمال حملات الإزالات ورفع الإشغالات بالتنسيق مع شرطة التعمير وإدارة الأمن بجهاز المدينة، حيث تم رفع جميع الإعلانات المخالفة بمحور مصطفي كامل، وكذا إزالة الإشغالات والتندات بعدد من المناطق بالتجمع الأول، كما تم إزالة المشاتل المخالفة، ورفع عدد من الإشغالات بمنطقة المستثمرين الشمالية والتحفظ علي بعض اسطوانات الغاز، وذلك في إطار القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والمظاهر العشوائية بالمدينة، مشيراً إلى أن جهاز المدينة أعطى مهلة لأصحاب الوحدات المخالفة لرد الشيء إلى أصله قبل سحب تلك الوحدات، كما شن جهاز المدينة عدة حملات لرفع الإشغالات أمام الكافتيريات والمحال المخالفة.

من جانبه قال المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور بأنه تم شن عدة حملات على المحال التجارية المخالفة والتي تعمل بدون تراخيص، وكذا تم تنفيذ عدد من قرارات الإزالة للمخالفات بالحي الثامن بالمدينة، مشيراً إلى أنه تم إصدار تكليفات لمتابعة قرارات الإزالات التي تم تنفيذها في الفترات السابقة لمنع عودة أصحابها للمخالفات مرة أخرى، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بشروط التراخيص التي أقرها جهاز المدينة، وذلك بمعاونة لجنة الإزالة والإدارات المعنية بالجهاز، كما تم إزالة عدد من المظاهر العشوائية للباعة الجائلين المفترشين للأرصفة، في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري الذي يليق بالمدينة.

وأوضح المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أنه تم شن حملة مكبرة بالمجاورتين الأولى والثانية بالحي الأول ورفع الإشغالات بتلك المناطق، وكذا تنفيذ عدد من قرارات إزالة التعديات والمخالفات، مصدراً تكليفاته لمسئولي جهاز المدينة بضرورة المتابعة الدورية لمنع تكرار المخالفات، ولإزالة كافة المظاهر العشوائية بالمدينة..