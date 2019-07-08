محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الاثنين، على حريق نشب داخل محل بمنطقة حدائق القبة. كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل محل أسفل عقار بحدائق القبة، وتم الدفع بـ 5 سيارات اطفاء، وفرض كردون أمني، ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقي المجاورات، وتمكنت من اخماد الحريق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نشوب حريق داخل محل بحدائق القبة.. والحماية المدنية تدفع بـ 5 سيارات إطفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.