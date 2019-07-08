"التموين": إحباط ترويج أدوية وألبان مجهولة المصدر في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري، ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع.

وأسفرت جهود الحملات، عن ضبط 124 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط مالك مصنع غير مرخص لمنتجات الألبان بدائرة مركز شرطة بنى سويف، لحيازته وتجميعه كميات كبيرة قدرها 3 أطنان (ألبان) غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وضبط المدير المسئول عن مخزن غير مرخص تابع لشركة أدوية بدائرة مركز شرطة طلخا (محافظة الدقهلية) لحيازته وتجميعه كميات كبيرة من الأدوية البشرية وألبان الأطفال قدرها 4640 عبوة وقرص (أدوية مختلفة الأنواع- ألبان أطفال- مستحضرات تجميل) مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة وغير خاضعة لأية تحاليل طبية من الجهات المعنية.

تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.