ضبط شخصين لاستيلائهما على 296 ألف جنيه من أموال الدعم بالمرج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، شخصين من مسئولي المخابز لاتهامهما بالاستيلاء على 296 ألف جنيه من أموال الدعم بالمرج. تعود الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث التموين بالعاصمة بقيادة العميد محمد رجائي مدير الادارة من ضبط اثنان من مسئولي المخابز البلدية الكائنة بدائرة قسم شرطة المرج (محافظة القاهرة) لتلاعبهما واختراقهما نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية وتصرفهما في كميات من الدقيق البلدي المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم ببيعها في السوق السوداء واستيلائهما على أموال الدعم بمبلغ وقدره ( 296 ألف جنيهاً، وفقا لما ورد بتقرير الفحص المحرر بمعرفة اللجنة الفنية من قطاع الرقابة والتوزيع بوزارة التموين وشركة تطبيقات الكروت الذكية أن المبالغ المستولى عليها تحصلا عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً وتحقيق أرباحاً غير مشروعة) . وأمر اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة بتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة.

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