هربًا من جحيم الزوج.. سيدة تقفز من الطابق الثاني بالعمرانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

شرعت ربة منزل في التخلص من حياتها، وقفزت من شرفة منزلها هربًا من خلافاتها المتكررة مع زوجها.

تلقى العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية إخطارا من أحد المستشفيات بوصول سيدة مصابة بكسور متفرقة بالجسم.

تحريات المقدم محمد غراب وكيل فرقة الطالبية والعمرانية توصلت إلى أن مشادة كلامية حادة، وقعت بين المصابة وزوجها، دفعتها للقفز من الطابق الثاني في محاولة منها للتخلص من حياتها البائسة.

جرى نقل السيدة إلى المستشفى، إذ أصيبت بكسور متفرقة بالجسم، واستدعى رجال المباحث الزوج لسماع أقواله بالإضافة إلى شهود عيان من الجيران.