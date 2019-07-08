بإجمالي مديونيات 7 مليون جنيه.. تنفيذ 197 حكم قضائي لصالح البنوك خلال شهر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: شنت الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع الأمن العام، حملات لرفع معدلات تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة المختلفة ضد المدينين المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم حماية للاقتصاد القومي. أسفرت جهود الحملات خلال شهر يونيو الماضي عن تنفيذ (197 حكم قضائي متنوع لصالح البنوك والشركات)، وذلك على النحو التالي: تنفيذ (186) حكماً قضائياً بإجمالي مديونية بلغت 7مليون و800 ألف جنيه) لصالح 11 بنك مختلف. كما نجحت الحملات في تنفيذ 11 حكماً قضائياً لصالح 6 شركات وهيئات. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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