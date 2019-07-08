ضبط 3 أشخاص لاتهامهم ببيع أسطوانات غاز مدعمة في السوق السوداء بكرداسة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن ضباط مباحث التموين بالجيزة، اليوم الاثنين، من ضبط 3 أشخاص من القائمين على إدارة ثلاثة مستودعات اسطوانات البوتاجاز بكرداسة؛ لاتهامهم بتهريب كمية من أسطوانات البوتاجاز بالسوق السوداء.

تحريات العميد مصطفى البكري مدير مباحث التموين بالجيزة أكدت أن القائمين على إدارة مستودعات اسطوانات البوتاجاز بكرداسة يستولى على كميات كبيرة من أسطوانات البوتاجاز المدعمة وبيعها في السوق السوداء لتحقيق أرباح طائلة بطريقة غير مشروعة.

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عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة، تم ضبط 3 أشخاص (اثنين منهم أمناء مخزنين لأسطوانات بوتاجاز، والآخر عامل بمخزن ثالث)، وذلك لقيامهم ببيع أسطوانات البوتاجاز للمستهلكين بأسعار تزيد عن السعر المقرر لها بمبلغ (2جنيه)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة.

كما قامت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة بالإشراف على بيع الأسطوانات بالمستودعات الثلاثة بالسعر المحدد للجمهور.

حُرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.