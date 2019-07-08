القبض على عصابة خطف حقائب السيدات بالزيتون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت مباحث القاهرة، اليوم الاثنين، من ضبط شخصين بمنطقة الزيتون، لقيامهما بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات بالطريق العام باستخدام "توك توك" وتم إحالتهما للنيابة.
وردت معلومات لمباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، مفادها قيام شخصين يستقلان "توك توك"، بدائرة القسم، وخطف حقيبة يد من إحدى السيدات.
وتبين أنه أثناء سير إحدى السيدات -ربة منزل -"مصابة بكدمة في أنجاء الجسد" بمحل البلاغ، فوجئت بقيام المتهمان بخطف حقيبة يدها مما أدى إلى سقوطها أرضاً، وحدوث إصابتها المشار إليها.
وبمواجهة المتهمين اعترفا بارتكاب الواقعة، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المتهمين واتهمتهما بالسرقة.
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