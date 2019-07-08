محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
قام قطاع الخدمات الطبية بالتنسيق مع (مسئولي بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية") بتوقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.
وقد تم استقبال الحالات التي بلغت 132 حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاث من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة الماضي، وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم في التخصصات الطبية المختلفة.
يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التي تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة.
كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية تواصل توقيع الكشف الطبي على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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