أخبار مصر | نقابة المحامين تلغي التعاقد مع عدد من الصيدليات بـ3 محافظات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقابة المحامين تلغي التعاقد مع عدد من الصيدليات بـ3 محافظات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إلغاء التعاقد مع عدد من الصيدليات بكفر الشيخ، والأقصر، وسوهاج، بناء على تقارير أرسلتها إدارة مراجعة العلاج.

وأرسلت إدارة مراجعة العلاج بالنقابة العامة للمحامين، ثلاثة تقارير إلى النقيب العام بشأن ملخص مراجعتها لمطالبات بعض الصيدليات بالمحافظات، ملتمسة إلغاء التعاقدات مع عدد من الصيدليات بكفر الشيخ، والأقصر، وسوهاج.

وبحسب تقارير الإدارة، فقد تبين من مراجعة مطالبات صيدليات كفر الشيخ أن المطالبات تعدت 5 ملايين جنيه في النصف الأول لعام 2019، مؤكدة أن هذا لم يحدث مسبقا بأي نقابة فرعية، راجية من النقيب العام التكرم بإلغاء التعاقد مع ثلاث صيدليات بكفر الشيخ، والإبقاء على ١٠ صيدليات.

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وعن مراجعة طلبات صيدليات الأقصر، أسفر ملخص المراجعة عن أنه تعدت مطالبات الصيدليات مبلغ 3 ملايين جنيه لعدد أربع صيدليات، حيث التمست الإدارة إلغاء التعاقدات مع هذه الصيدليات الخاصة، واستمرار العمل مع شركة صيدليات عابدين فقط.

أما عن صيدليات نقابة سوهاج، فقد أفادت إدارة مراجعة العلاج بأنه قد تعدت مطالبتها أكثر من ثمانية ملايين جنيه لعدد 14 صيدلية، حيث التمست الإدارة من النقيب العام الموافقة على إيقاف التعاون جميع الصيدليات، والتعامل فقط مع شركة صيدليات عابدين بجميع مراكز سوهاج.

وأشارت الإدارة في تقاريرها إلى أن بعض هذه الصيدليات قامت باستبدال الأدوية بأخرى، حيث اتصلت الإدارة ببعض المحامين للتأكد منهم، مع وجود مذكرة شكوى من صيدليات حكومية ضد الصيدليات الخاصة.