أخبار مصر | سامح عاشور يوافق على ٣ طلبات لفريق المحامين الرياضي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامح عاشور يوافق على ٣ طلبات لفريق المحامين الرياضي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، على طلبات تقدم بها إسلام عليوة، المشرف العام على فريق المحامين لكرة القدم، في إطار الاستعداد للمشاركة في بطولة كأس مصر، ودوري الدرجة الرابعة للاتحاد المصري لكرة القدم.

وصرح إسلام عليوة، بأن النقيب العام وافق على تأجير ملعب بشكل سنوى للفريق الأول لنادي المحامين، وتوفير أتوبيس خاص له، كما وافق أيضا على تأسيس منظومة لقطاع الناشئين من أبناء المحامين لجميع الأعمار للمشاركة في بطولة الدوري للاتحاد المصري لكرة القدم.

كانت الإدارة الهندسية بوزارة الشباب والرياضة قد أرسلت خطابا بالموافقة على إشهار نادي المحامين الرياضي، ومقره النادي النهري للمحامين في المعادي، للمشاركة في جميع الأنشطة الرياضية بالوزارة.

