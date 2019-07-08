أخبار مصر | 22 يوليو.. معهد محاماة الإسكندرية يعقد اختبارات الدورة الثانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 22 يوليو.. معهد محاماة الإسكندرية يعقد اختبارات الدورة الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد معهد محاماة الإسكندرية، في الثاني والعشرين من يوليو الحالي، اختبارات لمحامي ومحاميات الجدول العام، المقيدين بالدورة الثانية لمعهد المحاماة بالنقابة، بقاعة مدرج كلية الطب، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال السيد نايف، عضو مجلس النقابة العامة، إن الاختبارات ستتم على ثلاث فترات، الأولى من الساعة الواحدة ظهرا حتى الساعة الثانية، بينما تبدأ اختبارات الفترة الثانية من الساعة الثانية ظهرا حتى الثالثة عصرا، والأخيرة من الثالثة عصر إلى الساعة الرابعة، وذلك تجنبا للزحام الذي قد يؤثر في أداء المحامين خلال تأدية الاختبار.

يذكر أن محاضرات الدورة الثانية للمعهد تمت بمشاركة ما يزيد على 1200 محام ومحامية، وتم خلالها تسجيل الحضور والانصراف بالبصمة لعدم تجاوز النسبة المحددة للغياب.

