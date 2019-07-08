أخبار مصر | سامح عاشور يشارك في عزاء محمد زعتر المحامي بشبرا الخيمة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سامح عاشور يشارك في عزاء محمد زعتر المحامي بشبرا الخيمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، مساء أمس الأحد، في عزاء الراحل محمد زعتر، المحامي بشبرا الخيمة، وذلك رفقة أعضاء من مجلس النقابة العامة للمحامين.

يذكر أن الراحل وافته المنية إثر إصابته بطلق ناري علي أيدي بلطجية قاموا بسرقة مكتبه، عقب مشاهدته لهم.

كما قرر مجلس نقابة محامي جنوب القليوبية، أمس، تعليق العمل بجميع أنشطة النقابة الفرعية لمدة أسبوع، حتى السبت المقبل، فيما عدا التصديق على العقود والعلاج، وذلك حدادا على المحامي محمد زعتر، الذي لقي مصرعه، وإصابة زميله، إثر قيامهما بضبط بلطجية قاموا بسرقة مكتب أحدهما، فقاموا بإطلاق نيران عليهما، مما أدى إلى وفاة أحدهما، وإصابة الآخر، الذي تم نقله لمستشفى ناصر العام، وتولت النيابة التحقيق.

