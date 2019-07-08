مصر | "الداخلية": توقيع الكشف الطبي على 132 مواطنا بمستشفيات العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الداخلية": توقيع الكشف الطبي على 132 مواطنا بمستشفيات العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام قطاع الخدمات الطبية بقيادة اللواء طارق عزت، وبالتنسيق مع (مسئولى بعض المساجد والكنائس والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بـ"العجوزة ومدينة نصر والإسكندرية") بتوقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين، وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وتم استقبال الحالات التى بلغت (132) حالة بالعيادات الخارجية بالمستشفيات الثلاثة من الساعة الثانية مساءً، وحتى الساعة الخامسة مساءً يوم الجمعة الماضى.. وتم تقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم فى التخصصات الطبية المختلفة.

وتواصل وزارة الداخلية المبادرات الإنسانية والمجتمعية بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومراكز الشباب الواقعة بنطاق مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والإسكندرية لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان.

وجاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان، والاهتمام بالمبادرات الإنسانية والمجتمعية التى تقوم بها أجهزة وقطاعات الوزارة.. لاسيما فى مجال تقديم الرعاية الطبية اللازمة للمواطنين.

