مصر | خلال 24 ساعة.. الداخلية تضبط 20 قطعة سلاح و75 قضية مخدرات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال 24 ساعة.. الداخلية تضبط 20 قطعة سلاح و75 قضية مخدرات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط (عدد 20 قطعة سلاح نارى بحوزة 18 متهما)، وذلك على النحو التالى:



(6) بنادق آلية.



(2) بندقية خرطوش.



(12) فرد محلى.



(113) طلقة مختلفة الأعيرة.



(167) قطعة سلاح أبيض.



فى مجال تنفيذ الأحكام: تنفيذ (44896) حكم قضائى متنوع، وذلك على النحو التالى:



(140) حكم جناية.



(12001) حكم حبس جزئى.



(2135) حكم حبس مستأنف.



(24105) حكم غرامة.



(6515) حكم مخالفة.



فى مجال ضبط قضايا المخدرات: ضبط (75) قضية مخدرات بحوزة (76) متهم، ضُبط خلالها الآتى:

Advertisements



كمية من مخدر البانجو وزنت (1،230كيلو جرام- 3 كيلو جرام بذور البانجو).



كمية من مخدر الحشيش وزنت (2،994 كيلو جرام ).



كمية من مخدر الهيروين وزنت (447جرام ).



كمية من مخدر الإستروكس وزنت (155جرام).



عدد (2201) قرص مخدر.



فى مجال ضبط المطلوب ضبطهم وإحضارهم والمراقبين الهاربين: ضبط (27) متهم مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا مختلفة، هارب من تنفيذ حكم المراقبة.



فى مجال ضبط التشكيلات العصابية: ضبط (2) تشكيل عصابى ضما(5) متهمين إرتكبوا (13) حادث متنوع.



فى مجال ضبط القائمين بأعمال البلطجة: ضبط (8) متهمين لممارستهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة.



فى مجال ضبط الدراجات النارية المخالفة: ضبط (265) دراجة نارية مخالفة.



فى مجال فحص السائقين: فحص (61) من سائقى السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (5) منهم.



فى مجال ضبط المخالفات المرورية وإشغالات الطرق: ضبط (22320) مخالفة مرورية متنوعة، (1216) مخالفة مرافق متنوعة.



فى مجال ضبط قضايا المصنفات: ضبط (20) قضية مصنفات متنوعة.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.

