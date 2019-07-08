مصر | خلال سيرها بالطريق.. ضبط شخصين سرقا حقيبة سيدة بالزيتون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خلال سيرها بالطريق.. ضبط شخصين سرقا حقيبة سيدة بالزيتون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بمواجهة المتهمان اعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تمكنت قوة تابعة لقسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة، وذلك أثناء مرور النقيب أحمد صبري، بدائرة القسم لملاحظة الحالة الأمنية من ضبط شخصين (سبق اتهام أحدهما فى إحدى القضايا)، حال استقلالهما مركبة "توك توك" عقب قيامهما بسرقة حقيبة يد من إحدى السيدات وذلك حال سيرها بمكان الواقعة بأسلوب "الخطف" باستخدام مركبةالتوك توك المضبوطة بحوزتهما" مما أدى إلى سقوطها أرضًا وحدوث إصابتها.