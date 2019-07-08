مصر | "مرور" القاهرة: استكمال أعمال ربط محطتي محولات ألماظة والملتقى العربي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مرور" القاهرة: استكمال أعمال ربط محطتي محولات ألماظة والملتقى العربي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الإدارة العامة لمرور القاهرة باشراف اللواء محمود عبدالرازق مدير المرور بإتخاذ الإجراءات اللازمة، وتعيين الخدمات المرورية، ووضع العلامات الإرشادية والإضاءة الكافية وكافة التجهيزات، لتيسير الحركة المرورية، منعًا لحدوث أى تكدسات، وذلك بمناسبة تنفيذ مشروع إستكمال أعمال ربط محطة محولات ألماظة بمحطة محولات الملتقى العربي.

والمشروع يلزم القيام بأعمال حفر بطول 1،5 كيلو متر إبتداء من محطة ألماظة سيتى بمحور الأوتوستراد بالطريق البطىء أمام شركة البطل جروب وحتى تقاطع الأوتوستراد مع شارع الصاعقة حتى محطة محولات الملتقى العربى.

وتبدأ المرحلة الأولى من الأعمال بطريق الصاعقة بطول 600 متر وتشمل الربط مع الأعمال من نهاية شارع الصاعقة عند إلتقائه مع محور المليون شجرة، والسير بطريق الخدمة تجاه طريق السويس على الجانب الأيسر عرض 1،4 متر ليلًا فقط بداية من الساعة 12.05 صباحًا وحتى الساعة 6 صباح نفس اليوم لمدة عشرة أيام وحتى يوم 1572019 مع عدم الغلق الكلى لنهر الطريق.