مصر | ضبط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر بالعياط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ضبط 6 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة نارية وذخائر بالعياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكنت قوة تابعة لوحدة مباحث مركز شرطة العياط بمديرية أمن الجيزة، في أثناء المرور لتفقد الحالة الأمنية بدائرة المركز من ضبط 6 أشخاص (سبق اتهام 4 منهم فى 18 قضية متنوعة "قتل- شروع فى قتل- سلاح نارى- مخدرات- تبديد- سرقة- ضرب") أثناء استقلالهم سيارة قيادة أحدهم، وبحوزتهم (2 بندقية آلية- 2 بندقية خرطوش- 104 طلقة مختلفة الأعيرة- 10 خزينة- سلاح أبيض "سنجة").



بمواجهتهم بحيازتهم للمضبوطات بقصد الدفاع لقيامهم بأعمال الخفرة بالمنطقة الجبلية، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

