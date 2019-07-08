شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان يُصدر 14 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء بالعبور والعبور الجديدة و6 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 14 قراراً إدارياً لإزالة مخالفات البناء بمدن (العبور، والعبور الجديدة، و6 أكتوبر)، مؤكداً مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة في أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظا على مظهرها الجمالى، ومنع ظهور أي عشوائيات بها.

وقال الدكتور عاصم الجزار: تم إصدار 9 قرارات إدارية لإزالة مخالفات البناء بمدينة العبور، و4 قرارات إدارية لإزالة مخالفات البناء بمدينة العبور الجديدة، والمتمثلة في بناء أدوار، وإقامة أسوار، بدون ترخيص وبالمخالفة للترخيص الصادر للبناء، وقرار لإزالة مخالفات البناء بمدينة 6 أكتوبر، والمتمثلة في إنشاء عمارات بدون ترخيص.

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن تتولى أجهزة مدن: العبور، والعبور الجديدة، و6 أكتوبر، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.