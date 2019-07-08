شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدث الرئاسي: قمة نيامي بحثت تصور المرحلة التنفيذية والتشغيلية لاتفاقية التجارة الحرة القارية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد السفير بسام راضي، المُتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن القمة الأفريقية الاستثنائية بنيامى عاصمة النيجر، والتى بدأت أعمالها برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، أمس، كانت محط أنظار واهتمام كل دول القارة والمجتمع الدولي بأسره، حيث شهدت إطلاق منطقة التجارة الحرة الأفريقية القارية بعد استكمال عدد التصديقات اللازم لدخول الاتفاقية حيز النفاذ، والتي تعد إحدى أهم أولويات الرئاسة المصرية الحالية للاتحاد، بالنظر إلى أهميتها كعلامة فارقة في مسيرة التكامل الاقتصادي في القارة، وكونها ستنشئ أكبر منطقة تجارة حرة في العالم من حيث الحجم.

السيسي خلال قمة نيامي

وقال السفير بسام راضى، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الرئيس السيسى أكد خلال ترؤسه أعمال القمة الاستثنائية للاتحاد الأفريقي المُخصصة لاتفاقية التجارة الحرة القارية، أمس، أن تحقيق التكامل الإنتاجى والصناعى بين دول القارة يتطلب المزيد من الجهد والمثابرة لتحرير التجارة فى السلع والخدمات وتوفير الضمانات التجارية اللازمة وخلق البيئة الاستثمارية المواتية، وذلك لتحقيق أهداف الاتفاقية الطموحة وتلبية التطلعات المشروعة للشعوب الأفريقية فى التنمية والتقدم والرقى.

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السيسي خلال قمة نيامي

السيسي خلال قمة نيامي

وأضاف أن الرئيس شدد على أن الارتقاء بشبكة البنية التحتية الأفريقية أمر لابد منه لنجاح الاتفاقية باعتباره ضرورة حتمية لأية تجربة ناجحة للتكامل الإقليمى، وذلك لتسهيل انسياب حركة السلع والخدمات والاتصالات والبيانات والأفراد، مما يساهم في تخفيض تكلفة التجارة والاستثمار، تحفيز المزيد من النمو، والنهوض بمستوى معيشة المواطن الأفريقى.

السيسي خلال قمة نيامي

السيسي خلال قمة نيامي

وأوضح راضي أن قمة نيامي شهدت قيام رؤساء الدول والحكومات الأفارقة بالتباحث حول التصور الخاص بالمرحلة التنفيذية والتشغيلية لاتفاقية التجارة الحرة القارية، وذلك بهدف تعزيز التجارة البينية وإزالة الحواجز والمعوقات الجمركية وغير الجمركية، فضلاً عن استعراض التقدم المحرز فى المفاوضات التجارية التكميلية بهدف إصدار التوجيهات اللازمة للتغلب على المعوقات التى تواجه مسار تحقيق أهداف الاتفاقية.

السيسي خلال قمة نيامي

السيسي خلال قمة نيامي

كما شارك الرئيس، خلال القمة، في إزاحة الستار عن اللوحة التذكارية التي سيتم نقلها لاحقاً إلى مدخل مقر سكرتارية اتفاقية التجارة الحرة، فضلاً عن اضطلاعه بإطلاق عدد من الأدوات التشغيلية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وهى قواعد المنشأ ونظام المقاصة والمدفوعات الإليكترونية على وجه التحديد، ومن شأنها تعزيز التجارة العابرة للحدود بين دول القارة.

السيسي خلال قمة نيامي

السيسي خلال قمة نيامي

السيسي خلال قمة نيامي